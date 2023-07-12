A-Lin在2007年時以成名作《失戀無罪》入圍金曲新人獎，之後又多次入圍金曲歌后，但總是與獎項擦肩而過，直到今年終於封后，包括新人獎，總共入圍了6次才得獎，也難怪她致詞時會有感而發說：「這條路我彩排了16年！」所謂十年磨一劍，演藝圈有不少人都是入圍多次才終於獲獎，例如Lulu、許富凱以及龍劭華都是很好的例子。

Lulu從《大學生了沒》出道後，主持功力一直都大獲好評，是新生代最受矚目的主持人之一，自2015年開始，Lulu便多次入圍金鐘獎綜藝節目主持人，但每次都與獎項沒有緣分，在槓龜7次後，終於在去年以《婚禮歌手》敲響金鐘，好人緣的她獲得全場歡呼，她也忍不住大哭，並說：「很開心我扎扎實實花了10年，從第一排走到這裡，讓我知道其實主持這份工作是非常神聖的。」

許富凱從歌唱節目出身，兼具觀眾緣及歌唱實力的他幾乎每年都會推出專輯，也是入圍金曲獎的常客，雖然每次都被視為奪獎大熱門，但總是鎩羽而歸，直到2021年，他以翻唱專輯《拾歌》第7次入圍金曲獎，終於成為台語歌王，感動說：「我等這一刻等了7年，我從底下走上來這一段路，人生跑馬燈突然在腦海裡一直轉！」

已逝的龍劭華是大家心目中的硬底子演員，但其實他的金鐘視帝之路走得不容易，早在1997年就以《臺灣水滸傳》入圍過連續劇男主角獎，之後多次入圍卻都槓龜，還曾因被潘瑋柏打敗怒嗆評審，幸好之後兩人「一抱泯恩仇」。雖然他在2013年以《喇叭宏的悲喜曲》得到迷你劇集／電視電影男主角獎，但還是缺了金鐘視帝的肯定，直到2019年第6度角逐視帝，終於以《菜頭梗的滋味》獲獎，開心高呼：「真的爽！」可惜的是他在2021年驟逝，留給劇迷無限的思念。

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