總是帶給外界好男人形象的宥勝，先前遭過往的同事控訴，曾經被他揉胸、強吻、舔耳、解內衣，事後他在臉書道歉，認了這些惡行，正面形象全毀。發文之後宥勝便神隱，卻被時報周刊CTWANT讀者直擊，帶著全家人現身澳洲，心情看起來並沒有受到太大的影響。

本刊讀者目擊宥勝與老婆在澳洲旅遊，心情看起來不受影響。（圖／翻攝自宥勝臉書）

本刊讀者表示，本月1日在澳洲的餐廳巧遇宥勝，老婆慈惠及小孩也在場，看起來就像是尋常一家人和樂融融出國玩的模樣，雖然爆發醜聞，但宥勝的心情似乎還是相當好，讀者描述宥勝臉上雖然有不少鬍渣，不過氣色很不錯，而且也願意跟路人合照，完全看不出正在歷經形象跌落谷底的時刻。

宥勝雖然發文道歉，但還是難平眾怒。（圖／翻攝自宥勝臉書）

宥勝先前被過去經紀公司的同仁指控，某次在車上宥勝突然撲向她並搓揉胸部，她推開後對方還二度撲上去，直到她怒吼「你到底在幹嘛」，宥勝才停止，隔天則傳簡訊以喝醉酒為由道歉；之後又有一名網友表示，宥勝藉口上廁所進到女同事家中，並趁機跨坐到她腿上強吻、伸舌頭舔她的耳朵，還將手伸進衣服中解開內衣，女同事軟性勸阻，宥勝才沒有繼續下一步的動作。

惡行曝光後，宥勝在臉書發文道歉，表示：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。」宥勝道歉後仍難止血，而他的老婆慈惠同樣也發文，並說：「該道歉的人好多，想感謝的人更多。」她提到自己身上有很多責任，也會努力扛好這些責任，「我能做的就是繼續為了還相信我的人努力，因為我身邊的夥伴們都在繼續的努力，我也必須再付出比大家更多更多的努力。」

事發後宥勝的老婆慈惠也出面道歉。（圖／翻攝自慈惠臉書）

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