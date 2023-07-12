不是第一眼心儀對象，就不可能產生情愫嗎？射手男艾希力與天蠍男馬諦亞，是唯一同性配對組合，配對後艾希力馬上說他們不合，馬諦亞也說自己的前男友就是射手座，然而相處時間越長，2人的互動越發親密。雖然巨蟹男大衛不是雙子女凱莉的理想型，占星師卻認為是他們琴瑟和鳴，在一起會創造很多刺激，實際相處後果真一拍即合，只要談論起凱莉，大衛臉上就難掩笑容，而凱莉面對他時也會害羞地咯咯笑，不僅如此，2人的價值觀非常合拍，還獲得共進浪漫晚餐的機會，逐漸升溫的感情印證了占星師的配對。
占星師透過解讀星盤剖析每個人的特質與價值觀，同時也擔任星座男女的感情導師，揪出每個人的盲點與問題，希望達到互相理解及有效的溝通，然而星盤配對不是絕對，每個人都有自由意志，溝通與處理問題的方式也不盡相同。占星師發現金牛女麗雅特與水瓶男詹姆斯的發展不如預期，2人比較像朋友，缺少愛的火花，節目單位決定給予他們第二次機會，安排新的對象配對，新對象的加入讓麗雅與詹姆斯重拾笑容與信心；但另一對處女男與牡羊女的關係卻岌岌可危。
《星座情人Written in the Stars》每星期四晚間9點在TLC旅遊生活頻道首播。
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