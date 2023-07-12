南韓女諧星李智秀2021年透過喜劇節目《喜劇大聯盟》出道，深受不少觀眾喜愛，豈料卻在11日傳出離世消息，享年30歲，消息一出震驚各界，粉絲陷入悲痛中，紛紛湧入她的社群帳號留言哀悼寫下：「謝謝妳為大家帶來歡笑」。

據韓媒綜合報導，李智秀11日離世，許多與她一起合作過的諧星們都相當震驚，她的家人目前仍在悲傷中，無法對外透露死因。消息曝光後，粉絲們紛紛湧入李智秀社群帳號留言哀悼，「謝謝妳為大家帶來歡笑」、「豪爽的笑聲很有魅力，看到報導嚇了一跳」、「祝福妳在天上過得幸福，每天每天都充滿笑容」、「真的好遺憾好傷心」。

據了解，她是尹亨彬小劇場出身的新人諧星，2021年才透過tvN的《喜劇大聯盟》在電視上出道，出演各式各樣的單元，獲得許多觀眾喜愛。李智秀的靈堂設置在首爾永登浦新化殯儀館，預計於13日早上7點出殯，在首爾市立昇華園長眠。