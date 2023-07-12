今天東南部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，午後大台北、中南部及其他山區仍應留意大雷雨；專家指出，未來7至10天應該會有颱風生成，目前可以看到颱風形成的2個熱點，雖然靠近台灣機率較低，不過外圍環流仍會為台灣帶來降雨，周末東南部就會被掃到了。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天盛行東南風，水氣多、高溫微降；西半部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有局部大雷雨。今各地氣溫：北部23至36度、中部23至35度、南部23至36度、東部22至37度。

吳德榮指出，最新各國模式未來10天的模擬顯示，菲律賓、台灣東方海面至南海一帶將轉變為「季風低壓環流」的型態，至少有2個熱帶擾動發展，歐洲模擬以南海的擾動較強，距離台灣較遠、影響較小；美國模擬則以台灣東方的擾動較強，對台威脅較大。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，未來7至10天應該就能看到颱風出現在熱帶海洋上，最新系集預報圖已經可以看到預報颱風形成的2個熱點，第1個預測將走向西北，目前看來靠近台灣機率比較低，但外圍環流還是會帶一點雨進來，預期周末東南部就會被掃到了。

至於後方的第2個熱點，粉專表示，目前大致只看得出也會往西北走，確切路線有待追蹤，「無論如何，颱風季算是開鑼啦！」