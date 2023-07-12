涉及北市信義區夜店殺警案的「星二代」易寶宏，入獄後改調外役監服刑，基層員警炸鍋砲轟「我學長白死了」，副總統賴清德說重話「要重罪犯服完徒刑，不能走旁門左道」，法務部也表示將從嚴審查遴選外役監標準，據了解，易寶宏原本最快有望在今年底前提報假釋，但法界人士認為，此事曝光後恐致近期假釋審查從嚴，除易男受影響外，也間接影響「惡龍」張錫銘等其他重罪受刑人假釋案審查。

資深女星易淑寬的獨子易寶宏，因涉夜店殺警案被判刑9年，在2019年6月入獄，後被調到外役監服刑，基層員警日前上網爆料指台南殺警案，他的警專學長就是當事人之一，雖然政府當下都說要挺警察，後來得知夜店殺警案凶嫌易寶宏在外役監服刑，讓他覺得學長白死了，「政府根本都在打假球」，批評讓殺警的凶嫌服外役監，「到底為什麼要把警察的尊嚴放在地上踩，還騙我們？」

這件事曝光後各界譁然，藍綠都批評外役監遴選標準，副總統賴清德說，「外役監1年多前才有逃犯殺死警察，矯正署又把9年多前殺死警察的罪犯放到外役監，社會當然是沒有辦法接受，要求法務部、矯正署對外清楚說明，該停止就停止，該修法杜絕就該修法，要重罪犯實實在在服完徒刑，不能走旁門左道」。

對此，法務部回應，已擬具「外役監條例」部分條文修正草案，修正遴選要件，排除殺警等故意犯罪致死等重大暴力犯罪。草案已送立法院審議中，在新法完成修正前，矯正署已從嚴調整外役監遴選標準，延長在監考核期間，並列舉消極排除事由。

資料顯示，易男因傷害致死案件判處9年徒刑，於2019年6月入監服刑，易男在監執行逾2年6月後，於2022年1月申請外役監服刑，2022年3月移入武陵外役分監執行。

據了解，若依易男的累進處遇，他今年年底就服刑過半，有可能在今年年底前提報假釋，有機會在明年春節過年前出獄，但法界人士認為，此事曝光後，預期近期遴選外役監及假釋案將從嚴，因此易年底獲准假釋恐落空，甚至間接影響其他重罪受刑人假釋審查。

例如，今年2月第20次申請假釋再遭駁回的「惡龍」張錫銘，他得知被駁回後，曾以公開信寫下「2024我要行使公民權義務投票」心願，依規定張4個月後可再提出第21次假釋申請，但在目前氛圍下，幾乎確定仍會被駁回。