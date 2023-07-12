55歲保二總隊羅姓小隊長昨（11）日下午5時，不慎從新北市新店區寶橋路一棟商辦大樓墜樓，警消獲報到場，發現羅已明顯死亡，保二總隊表示，羅員從警已35年，表現優異，日前才升職，發生墜樓令人不捨，將協助家屬治喪及辦理撫卹，並釐清意外原因。

保二總隊聲明表示，羅小隊長在保二已服務35年，其中31年考績都是甲等，日前才因表現優異升職，自我期許高，卻意外發生憾事，後續將協助家屬治喪、撫卹等事宜。

據了解，昨日下午5時左右，新店寶橋路上一棟商辦大樓門口突然發生巨響，警衛查看見有1名男子倒臥人行道上，警消到場時，男子倒臥血泊中，已無生命跡象。

經警方調查，死者為保二總隊羅姓小隊長，由於事發的大樓就是保安總隊的辦公室，警方已封鎖現場，至於墜樓原因仍待查。

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