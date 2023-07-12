此藥物主要用於治療含鉑劑化療(platinum-based chemotherapy)後轉移性小細胞肺癌(SCLC)的成年患者。ZEPZELCA是美時第一個獲得批准的NCE腫瘤治療藥物，對近年積極轉型為多元複合式藥廠的美時來說，是一個重要的里程碑。此次是根據單獨使用藥物進行的臨床試驗中，所觀察到的整體療效和持續時間所進行核准。

在2021年底，美時與西班牙上市藥廠PharmaMar S.A簽訂了獨家協議，授權美時於臺灣市場獨家經銷肺癌新藥ZEPZELCA。目前ZEPZELCA已於美國、歐洲、新加坡和南韓等主要市場商業化。

小細胞肺癌(Small cell lung cancer)約佔所有肺癌案例的15%，是最具侵略性且存活率較低的疾病。顯著的復發率對於現有的臨床方法來說帶來了相當大的挑戰，迫切需要創新解決方案，而ZEPZELCA是十多年來首個針對轉移性小細胞肺癌的新治療選擇。治療領域的地位。」