針對目前防制詐騙議題，黃天牧提出2點期許。首先，籲請各銀行董事會及經營階層投入適當人力物力資源，充分支持防制詐騙工作。而防制詐騙需要公私部門持續溝通協調合作，希望銀行公會及各銀行能繼續有具公共事務熱忱與溝通協調能力的人員參與。

再者，協助客戶防制詐騙、使客戶得以保全資產，符合廣義公平待客意涵，各銀行為防制詐騙產生的客訴，在公平待客評核時將不列入客訴件數計算，金檢時也會予以區隔處理，且金管會將研議對防制詐騙績效良好的銀行，於公平待客評核時予以加分。

金管會亦請各銀行持續支持及配合辦理重要政策。首先，持續推動國銀加強辦理中小放款專案、獎勵國銀辦理六大和新戰略產業放款專案，前者今年目標新增3800億元、後者目標新增3000億元，請各銀行在兼顧風險控管下，持續營造有利產業發展得融資環境。

最後，對於銀行業的文化形塑，黃天牧以美國監理措施為例提出4點建議，包括關注「tone at the top」建立健全組織道德及遵循文化，提升高階管理階層人員和董事會對警訊調查與追蹤的責任門檻。就個案缺失及個別員工行為，應充分考慮更深層次的系統性原因，以及建立問責制度及獨立控制功能。