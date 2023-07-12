金管會2004年時凍結國銀申設分行，直至2007年5月重新開放。2014年起採總量管制，需有銀行裁撤分行才有增設額度。2017年10月將每年申設次數增加為2次，每年5月及11月均可提出，但若規畫在偏鄉申設據點，則可隨時提出申請、不受限制。

今年上半年無國銀提出申請增設分行家數，為續2019、2020年同期以來再度掛零。不過，就全年觀察，則每年仍有國銀申請增設分行，顯示多數國銀會在下半年提出增設申請。據金管會統計，國內每10萬成年人平均擁有國行分行家數為17.4處。

金管會2019年迄今已核准國銀增設24家分行，目前尚有9家未開業，包括台中銀3家，板信銀、陽信銀、上海商銀各2家。另核准信合社增設13處分支機構，目前尚有10處未開業，包括花蓮二信、高雄三信、淡水一信、彰化五信、基隆一信及台中二信。

銀行局副局長林志吉對此表示，近5年已取得金管會核准、但尚未開業的金融機構分支機構，大部分原因為地點尚未確定、須取得當地同意、興建工程延宕等，各金融機構均有向金管會申請展延。