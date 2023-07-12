民進黨高雄市議員陳致中因洗錢案遭判刑1年定讞，並於5月11日入監服刑。未料，陳致中遭甫出獄的獄友爆料特權多，不僅在監獄大爆滿的情況下能一人一房，且入監不到1周就能看掌上型電視，恐還能提早申請轉外役監，直呼陳致中根本是進來度假的公子哥。獄方對此回應，因陳致中身分特殊，因此在合法的範圍內進行安排，並非特權。

陳致中涉嫌幫母親吳淑珍開設海外帳戶洗錢、遭判刑1年確定，入獄迄今滿2個月。他昨（11）日還透過幕僚在臉書發文，祝吳淑珍生日快樂，願老天爺保佑健康平安，「思念愈加深，距離重逢愈靠近」。未料今日就被爆料坐牢享有很多特權。

據《鏡週刊》今報導，有名與陳致中同監獄服刑、剛出獄的獄友爆，即便監獄大爆滿，陳致中依住在1人1間的舍房，且一般新收的受刑人無法放風，但陳致中卻能在每天早上9點、下午3點到操場運動20分鐘，還能將清洗過的衣物拿到操場日曬，反觀其他受刑者僅能將衣物掛在不通風的舍房。此外，陳致中也因入監不到1周就能看掌上型電視引發質疑。該獄友痛批陳致中是進來度假的公子哥。除了特權爭議，C先生透露，和陳致中接觸過的獄友，私下都批評陳的態度囂張，因為他是名人，此外，陳致中也被爆常常把「我當議員」「我爸是陳水扁」等掛在嘴邊，感覺十分高傲。

此外，按照監獄規定，陳致中服刑滿2個月後，能申請外役監服刑。該獄友爆料，一般受刑人僅能於3、6、9、12月申請轉外役監，陳5月11日入監，7月滿2個月，因此9月才能申請，但有消息指陳7月就會申請、8月就會獲准，若屬實恐將成另種特權。

對此，高雄第二監獄副典獄長蔡鴻源坦言，陳致中身分特殊，若同房獄友與其政治立場不同恐發生衝突，新收期間才讓陳一人一室，蔡鴻源強調，陳致中6月底下工場後，已與另2名獄友同房，而放風時間是陳的時間和其他人錯開，才會造成誤解。至於掌上型電視部分，蔡鴻源說受刑人入監後即可購買，陳沒有特權。