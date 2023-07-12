北科大資財系學生去吃熱炒店，因白飯不夠吃到Google上留負評，引爆「白飯之亂」。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，這件事讓他回憶起20多年前的往事，當年北醫附近的一間涮涮鍋店，給予一個大學生一輩子難忘的溫暖，如果當年就有Google評論區，他一定狂刷那間店五顆星。

謝宗學今在臉書上分享，北科大學生在熱炒店吃光白飯刷負評的新聞，讓他想起20多年前的往事。當年他還是醫學系學生，北醫校園附近有一間涮涮鍋店，只要是北醫學生憑學生證，套餐打8折，而且肉燥飯可以無限吃到飽。

謝宗學表示，那時最便宜的套餐是豬肉鍋，價格170元，打8折後是136元，但在那個便當約70元的年代，一餐136元對學生仍是很奢侈，因此他常常整天不吃飯，等到晚上8點去那間涮涮鍋店用餐，點一份豬肉鍋，再狂嗑3碗肉燥飯。

謝宗學指出，開始見習以後，他較少回母校活動，某次剛好回去，驚覺原本經營個人鍋的涮涮店，已改為吃合桌的火鍋店，但老闆沒變，而他和同學也回去吃過幾次，但等到回北醫實習再回去，那間火鍋店已改了店面，老闆夫妻也消失不見。

謝宗學說，直到年紀漸長，他才了解在台北經營店家有多不易，更何況在信義區，光房租成本可能就會吃掉大部分的獲利，以當年136元的涮涮鍋、肉燥飯吃到飽，且店內還有冷氣可以吹，老闆可能只能賺個幾10元或賠錢，根本是對學生的善舉。

謝宗學說，當年不斷加湯、不斷加肉燥飯、吹特別久冷氣的行爲，即使涮涮鍋店標榜可以無限加湯、無限加肉燥飯、沒有明確限制用餐時間，但如今回想就是佔人便宜，但在學生時代受限於眼界、社會經歷和可支配的現金，完全不覺得自己有什麼問題。

謝宗學表示，如果當年有 Google 評價，他一定狂刷那間涮涮鍋店五顆星，讓老闆生意更好，只可惜當年網路還在萌芽階段，這一切不會發生，只能在這裡謝謝老闆當年的照顧，給予一個大學生一輩子難忘的溫暖。