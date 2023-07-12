英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，中國是世界上最大的玉米進口國，中國買家正在取消美國玉米訂單，主要是因為其他地方有更便宜的替代品。

今年1月，美國對中國的玉米銷售量比往年水準低70%。今年5月，中國首次開始購買南非玉米。對於美國農民來說，這是一個令人不安的趨勢。

事實上，在玉米市場擔任領頭羊數10年之後，美國即將被取代世界上最大的玉米出口國地位，巴西正在這個領域建立自己的影響力。

聖保羅大學應用經濟學高級研究中心（Cepea/USP）教授艾維斯（Lucílio Alves）一項分析指出，巴西在2022/23年度的收成中應出口相當於美國農業部2月預估的玉米量，即2022年10月至2023年9月期間將有5100萬噸玉米，巴西出口商將首次驗證會否發生這種情況。

報導指出，不僅是中國買家正在取消美國玉米訂單，每年從美國購買約50億美元玉米的墨西哥，也正準備限制進口美國轉基因品種。

與此同時，巴西農民近年來開始將大片牧場轉變為玉米田。而巴西的另一個優勢是，其農民每年可以收穫2期玉米作物。

美國北達科他州立大學（North Dakota State University）農業經濟學家歐爾森（Frayne Olson）表示，去年巴西可出口玉米庫存已經比美國的多出許多，長期趨勢是巴西正在增加玉米產量，它正在成為一個更具市場主導地位的國家。

艾維斯引述巴西國家供應局（Conab）數據分析指出，巴西玉米出口成長是由於2021/22和2022/23年度收成估計國內產量盈餘約5500萬噸，因此巴西可能超過美國成為世界上最大的玉米出口國。

中國大幅增加巴西玉米的訂單，兩國還簽署一系列協議，允許更多的玉米從巴西運往中國。

穆迪分析公司（Moody's Analytic）經濟學家克魯斯（Harry Murphy Cruise）指出，中國實現食品進口多元化的舉措可能是受到多種因素的刺激，除了價格問題外，美國和中國之間日益加劇的緊張局勢促使北京在迅速實現多元化。

克魯斯表示，貿易是每個政策制定者武器庫中的關鍵工具，中國有可能利用貿易作為經濟脅迫的一種形式，中美貿易關係的改變，不只圍繞半導體、電子產品和電池等產品的爭奪，中國也在尋求降低風險並加強必需品的供應鏈，例如牲畜的食物和飼料。

歐爾森指出，美國玉米價格居高不下，原因與當今大多數其他產品和服務價格昂貴的原因相同：通貨膨脹。對於農民來說，機械、種子和農田成本的上漲損害了他們的獲利，而美國玉米生產成本相對於巴西、南非或阿根廷的最大差異就是土地價格。

例如美國最大的玉米生產地愛荷華州（Iowa）的每英畝土地價格在2021年上漲了29%，2022年又上漲17%，是有記錄以來的最高水準。第二大玉米生產地伊利諾州（Illinois）的土地租金，去年也創下歷史新高。

雖然如此，歐爾森認為巴西的崛起不應該對美國的日常生活產生太大影響，因為農業的經濟影響力與幾10年前不同；農業對糧食供應至關重要，但它不是整個美國經濟的重要組成部分。（編輯：陳承功）1120712