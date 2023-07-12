「正義魔人」網上肉搜、PO 出個資，當心觸法！北市林姓女子因不滿有人亂丟垃圾，發現垃圾中的網購紙箱留有收件人姓名及電話，竟上網肉搜收件人網路資料後，將對方資料及紙箱截圖合成上傳至臉書社團「公審」，結果被對方報警提告，反而吃上官司。台北地檢署依違反《個人資料保護法》起訴林女。

起訴指出，林女因不滿其公司附近巷弄遭人亂丟垃圾，她清理時發現垃圾中有網購紙箱，上面留有收件人黎姓民眾2人姓名及行動電話等資料，即上網搜尋對方網路資料。

今年1月18日早上10時，林女將先前收集的網購紙箱上的收件人資訊、黎姓民眾個路資料截圖後合成，再上網PO到臉書社團網頁「民生社區大小事」，並留言「亂丟垃圾的人...真的很不OK」，讓瀏覽民眾認定對方亂丟垃圾，藉此發洩心情。

事後黎姓民眾2人得知個資被人PO上網，並被網路公審為亂丟垃圾，沒公德心之人，憤而報警提告，檢察官調查後依《個資法》起訴林女。

依《個資法》規定，姓名及行動電話等資料，屬於個資，不得任意蒐集，否則將觸法。違者可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。