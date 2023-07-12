英超6大豪門之一熱刺，上賽季打出虎頭蛇尾的表現，正式與歐戰資格無緣，且熱刺還得在今夏面臨人才流失的危機，德甲巨人拜仁慕尼黑步步進逼，最近他們端出9400歐元轉會費（約新台幣31.3億元），期望網羅熱刺頭號射手肯恩（Harry Kane）。

根據《EPSN》報導，儘管熱刺有意續約，但29歲的肯恩希望就在今年夏天前往拜仁，他的哥哥兼經紀人查理（Charlie Kane）始終和拜仁保持聯繫，消息人士指出，拜仁總教練圖寇（Thomas Tuchel）幾周前在倫敦和肯恩見面，這位英格蘭隊長也深深被贏得冠軍的想法所吸引。

熱刺新任總教練波斯特柯魯（Ange Postecoglou）表示，他無法對肯恩的未來做擔保，但他會在球員渡假完後與之交談。如果肯恩仍執意在明夏離隊，熱刺可能會在今年將他賣出，英國媒體報導稱，熱刺將會替肯恩標出1億英鎊的轉會費。ESPN則認為，拜仁不會支付這龐大的金額，但會準備提出第3份報價。

肯恩16歲時就登上了熱刺一線隊，個人能力相當突出，至今已在英超聯賽攻下213球，名列史上第2，僅次於退役名將阿蘭席勒（Alan Shearer）的260球，但肯恩無論是在熱刺或是英格蘭國家隊，卻始終和獎盃失之交臂，成為職業生涯一大遺憾。ESPN引述消息人士指出，同為冠軍級隊伍的法甲PSG（巴黎聖日耳曼）也關注著肯恩，他們將等待熱刺和拜仁的談判狀況，才會出手搶人。