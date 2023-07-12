前《英雄聯盟》世界大賽冠軍的香港籍選手Toyz（劉偉建），現為知名遊戲實況主、YouTuber，2021年底涉嫌販毒後，歷經一連串的風波，並情斷賽車手女友「奈奈」。日前有網友直擊Toyz和一位女子在街頭牽手逛街，該女子也身分隨之曝光。

近日就有網友曬出Toyz和一名女子在街頭牽手逛街的照片，對此Toyz開直播坦然回應：「拜託一下，誰會願意跟我在一起啊，我有刑期耶。」等到再次被問到時，解釋是在跟某色情平台合作拍攝影片，自己擔任配角，「在拍片你們都不知道而已」，更直呼自己：「我怎麼可能有人喜歡啊」。

不過，據《鏡週刊》報導，經比對該女子的後刺青，疑似是已婚小模「榕榕子」，育有三子的她目前正在跟老公談離婚，老公也出面爆料，雖訴請離婚中，但氣她態度消極，不讀不回訊息，三天兩頭就往Toyz的家跑，也出示身分證配偶欄證明。

而「榕榕子」今晨在IG限動發文「早安」，昨晚以黑底白字寫：「榕近期家裡有事，可能要暫停這兩週的工作，暫時也不會安排新的工作，訊息可能也不太會回，希望大家體諒」。

榕榕子限時動態發文。(圖/榕榕子 IG)

事實上，遊戲實況主劉偉健（Toyz）因涉嫌販賣大麻菸彈被依第二級毒品罪嫌起訴，雖然過去負面新聞纏身，但至今仍有大批忠實粉絲支持，跨足手搖飲界的他還創立了「拾汣茶屋」，將副業經營得有聲有色。最近舉辦拳賽「拳上2023終於之戰」，與港商鍾培生槓上，引來許多網友圍觀，創造不少流量。

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