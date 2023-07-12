為了侯友宜，這些大咖竟「吵開了」！國民黨總統參選人侯友宜9日向前高雄市長韓國瑜道歉，稱自己4年前選舉幫忙不夠，但外界仍認為侯道歉誠意不足；對此，資深媒體人黃暐瀚昨直言，侯一直沒給人已向韓道歉的感覺，中廣董事長趙少康則分析，因侯的個性與成長背景不同，影響表態方式；但前立委沈富雄卻忍不住轟，若是侯做不到角色轉換，那「不用選了」。

黃暐瀚昨（11）日在《少康戰情室》表示，侯辦說7月1日就已在黃復興活動向韓國瑜道歉，但看了活動影片與相關新聞的人，並不覺得侯友宜已正式向韓道歉，「若你7月1日已經道歉，7月3日趙少康（專訪時）還問你幹什麼呢？」黃暐瀚並指，侯友宜日前對國民黨新北市議員林金結說，4年前林金結選立委、韓國瑜拚總統時，自己幫忙不夠，「歹勢」讓他們兩人落選，但「歹勢」一詞，有「不好意思」的意思，黃暐瀚認為侯應要明白說出道歉或說「失禮」才對。黃暐瀚直言，如果侯想向韓道歉，但做了多次後大家都沒感覺，這是最大的問題。

趙少康則回應，若是知道侯友宜不願意向韓國瑜道歉，是不會問這問題的，正因侯已說希望韓陣營多多包涵，原本預期侯要道歉了，但侯沒這麼做，所以他當天訪專侯時才問下去。但趙也解釋侯友宜是刑警出身，少有向人道歉的經驗、「他要跟誰道歉？」，強調每個人的出身背景不同，個性是不會隨年齡而改的。

同台的前立委沈富雄不禁反駁，稱不同意趙少康看法，因為侯友宜要選總統，若是連角色轉換都、姿態放低道歉都做不到，「這個樣子你不用選了」。趙少康再回，他沒有要替侯友宜說話，每一個人有不同背景，他並以1往事嗆沈富雄，為什麼不敢選台北市長？後不後悔退出台北市長選舉？惹得沈大老大聲回說，自己有以民調為考量依據，未達民調不會參選。另位同場的藍委賴士葆則說，他認同沈富雄稱候的做法必須改進，但「你對侯友宜太嚴了」，這句話又激起沈富雄一陣反駁。