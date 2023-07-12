數位聯準會官員周一表示，央行可能需要進一步升息以抑制通膨，但其緊縮周期可能已經接近尾聲。

投資人正在尋找更多有關於通膨壓力是否正在緩解，以及聯準會是否即將結束升息周期的線索。

美國消費者物價指數（CPI）將於周三發布，周四將發布生產者價格指數（PPI）。

周二收盤，道瓊指數漲317.02點或0.93%，報34,261.42點。標普500指數漲29.73點或0.67%，報4,439.26點。那斯達克指數漲75.22點或0.55%，報13,760.70點。費城半導體微漲1.93點或0.05%，收在3,653.53點。

標普500指數11大類股幾乎全漲，僅醫療保健類股持平。受油價急升激勵，能源股漲2.20%，表現最佳。

金融股漲1.19%，銀行股指數漲1.5%。以摩根大通等大型銀行打頭陣，美股財報季將於本周晚些時候登場。

摩根大通漲1.6%，在周五發布財報之前，獲投銀Jefferies調升股票評級至「買進」。

由於利息收入增加抵消了交易減少的影響，華爾街銀行業第二季獲利估將成長。

科技股小漲0.19%。今年以來標普500指數上漲15.6%，科技股指數更已飆漲40%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數漲1.61%。

在台股ADR方面，聯電持平，其餘全漲，台積電漲1.49%。

紐約證交所上漲與下跌股數比為3.65：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.82：1。

標普500指數有51檔成分股創下52周新高、1檔創新低點。那斯達克指數有91檔創52周新高、40檔創新低。