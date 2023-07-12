桃園一名女子小星（化名）與相差21歲的男子再婚，但丈夫婚後頻繁邀請另名女子共同出遊，3人同房睡覺之外，丈夫甚至要讓該女替她坐月子及帶小孩，讓她忍無可忍訴請離婚。桃園地院審結，判准2人離婚。可上訴。

判決書指出，小星主張，與丈夫於2018年9月間結婚，雙方年齡差距21歲，婚後才發現丈夫謊騙自己經濟正常，她被迫得替丈夫繳房租、車等諸多費用，此外，平日2人常為小事爭吵，丈夫為計程車司機，常聲稱要出門載客，便數日不返家。

小星說，事後才發現丈夫與一名A互動頻繁，先前夫妻倆規劃出遊時，丈夫未經告知約了A女，晚上3人同房，她半夜睡醒時還目睹丈夫與該女抱在一起睡，此後每次出遊該女都會同行，就連她懷孕時，丈夫也說要讓A女替她坐月子、當保母及照顧小孩，她實在忍無可忍，才選擇向法院訴請離婚。

桃園地院審理時，小星的丈夫並未出庭辯論，法官勘驗證據後認定，男方與婚外女子不當交往，違反婚姻信守的忠誠義務，雙方自2022年7月分居至今，男方也無做出挽回婚姻的行動，此段婚姻已產生重大破綻難以維持，男方須負較大責任，故判准離婚。可上訴。