永豐金證券指出，殖利率對於債券投資很重要，在債券不違約的前提下，投資人買進債券一直持有至到期日，所獲得的平均年報酬率就是殖利率，歷經2022年快速升息，全球進入高殖利率環境，現在入手債券持有到期，年平均報酬率較過去明顯高。

永豐金證券表示，截至7/10美銀美林美國投資等級債指數殖利率上揚至5.68%，為2008年金融海嘯以來高檔，相較股市，目前債券價格尚未起跑，從歷史經驗數據顯示，市場進入升息尾聲至開始降息時，債券會有不錯的走勢，投資人可以把握目前價格處於低檔的機會佈局，等待聯準會降息訊號出現。

在債券標的選擇上，永豐金證券建議一般投資人可以運用容易了解且資訊易取得的信評等級為指標，降低投資債券的違約風險，信評BBB級以上為投資等級，代表公司財務體質較佳，違約風險較低，BB級以下則稱之為非投資等級，是屬於風險較高、報酬也較高的投資商品。

對於喜歡有固定現金流，覺得股市波動太大的投資人，債券投資是相對穩健的選擇，永豐金證券指出，目前短期債殖利率高於長期，呈現殖利率倒掛，投資人想要高利息，可以選擇一年到期債；至於著眼未來聯準會降息的資本利得，擇可選擇長天期債券，可以隨市場條件賣出或持續持有，主要還是看投資人資金的規劃跟目的。