民眾黨2024總統參選人柯文哲日前出訪日本後，多次透露日本「自民黨幹事長」告知，台灣無望加入CPTPP，近來此言被日本翻譯後瘋傳，讓駐日代表謝長廷跳出來在臉書發出5點聲明打臉。對此，國民黨立委參選人羅智強卻在謝的發文中看出端倪，宣布將向監察院提告，怒批「民進黨之前都是在吹牛皮？」

羅智強今日在臉書表示，對於柯文哲稱「自民黨幹事長」告知台灣不可能加入CPTPP，謝長廷發表5點聲明，打臉柯根本沒見到自民黨幹事長茂木敏充，最後民眾黨則說明，與柯見面的其實是「自民黨參議院幹事長」世耕弘成。

不過羅智強質疑，謝長廷這篇打臉柯文哲的文章，內容卻沒有針對無法加入CPTPP進行駁斥，而民進黨政府過去卻一直說台灣不開放日本核災區食品，是台灣加入日本主導的CPTPP的障礙，如今解禁已1年半，CPTPP到底去了哪裡？

羅智強宣布，反貪腐監察院的第24告就是謝長廷與經濟部長王美花，要他們好好說明為何台灣人民吃了核食，CPTPP卻仍八字沒半撇，「到底是因為民進黨之前都是在吹牛皮？還是因為謝長廷和經濟部太無能，所以CPTPP一直沒進度呢？」