男星NONO（陳宣裕）近來捲入性騷擾爭議，已遭網紅「小紅老師」正式到北檢按鈴提告，據悉受害者多達25位，而NONO經紀人先前低調回應：「那就交由司法調查。」小紅老師今(12日)受訪表示，有受害者甚至為此輕生，幸好及時就醫撿回一命，但對方情緒不穩，腦中還有血塊，很擔心對方再度想不開。

據《三立新聞網》報導，小紅老師和Amber上月開第一槍控訴NONO惡行後，不少受害人都找上她們分享相關經歷，她表示這不是胡謅或拍電影，是真實存在的回憶，有些人因此被恐嚇，還有人痛苦到一度走上絕路，還好獲救，但對方情緒、病況都不穩，腦中血塊未消，小紅老師透露，上次她陪這位受害者3小時，就是怕她獨處時又有壞念頭。

小紅老師上月底獨自一人現身北檢，備妥資料正式向NONO提告，她只是第一棒，會提告NONO的罪名包括性侵未遂、強制猥褻，之後還會有其他受害者也陸續提告，罪名還有性騷、性侵、性侵未成年少女，甚至還有8位受害者指控NONO求婚、結婚後，依然在外拈花惹草，NONO原本第一時間表示不清楚、不記得，得知對方要提告也不再多說什麼，一切交給司法調查。

小紅老師昨再度於臉書發文，痛批NONO仍在玩躲貓貓，她同時也感謝許多人募款想讓他們有資金打官司，還有計程車司機願意提供免費交通工具送她們出庭，也有律師想要協助，很謝謝大家的幫忙，最後語帶保留說：「我暫不公佈他（NONO）還有多惡，也暫不更新受害人數，當然目前也不會公佈提告人數。我們等著陳先生從他的溫室裡走出來面對呢。」

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