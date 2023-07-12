檢警日前偵破一起柬埔寨求職凌虐案，查出不法集團佯稱洗錢帳戶狂賺，藉口出國收款可獲數億元報酬，利誘2名網路遊戲玩家出境，暗中安排2人摘取器官販售，幸好因買家價格談不攏，保住器官，但2人仍被轉賣至泰寮邊境的詐團機房慘遭凌虐，事後分別透過親友各付10多萬元贖金才獲釋返台。2人報警後，警方查扣嫌犯手機，從其telegram「特攻隊」群組對話，2人才知差點被騙出國賣「肝腎」，嚇出一身冷汗。

台北地檢署已依《人口販運防制法》等罪起訴該集團詹姓、蕭姓、李姓、蘇姓4名成員，另分案偵辦陳姓嫌犯，並對邱姓主嫌發布通緝。

起訴指出，蕭嫌2020年經由網路遊戲認識2名被害人，去年7月佯稱2人先前借給蕭帳戶有賺錢，若出境取款可獲數億元報酬，並恫嚇2人不照辦會遭罰金或被人找麻煩，2人即將護照及證件、紙本疫苗接種卡「小黃卡」交給蕭安排出境。

蕭原本安排2人偷渡至大陸，但未能成功，後來得知邱姓主嫌有管道將2人送出境摘取器官販售，詹、蕭等人即與買家「wang money」、「MCP」詢價及安排出境方式，蕭並帶2人到北市松山區某診所完成肝臟、腎臟、X光等健康檢查，事後因買家開價太低而作罷。

但2人仍被賣至位於泰寮邊境「銀海科技大樓」的詐團機房，蕭可從2人詐騙業績抽佣3％，2人若上班遲到罰人民幣1500元，業績未達標準做深蹲數百下，2人不堪凌虐，透過家人分別支付16萬5000元、15萬元後才獲釋返台。

另蕭引誘急需資金的服飾業者，佯稱出國工作每月9萬元，3個月即可返台，實際上將他送往柬埔寨「波貝寶龍」園區詐騙機房工作，被害人一度被警方攔下，但蕭嫌等人隨後再將被害人送出境，被害人不堪遭受當地詐團以電擊、關小黑屋等方式凌虐，透過家人支付美金2萬元才返台。

3名被害人返台後報警提告，之後蕭嫌等人欲向在網路遊戲認識的另名被害人誘騙至泰國時，檢警獲報拘提蕭嫌等人到案，該名被害人幸未出境。