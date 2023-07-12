小編今（12）日精選5件不可不知的國內外財經大事。中美晶片戰如火如荼，市場近期盛傳拜登政府國將在本月加碼AI晶片出口到中國的禁令，受此影響，美國AI晶片龍頭輝達針對中國市場銷售的A800晶片價格快速跳漲，經銷商惜售「一天一個價」，短短一周飆漲逾三成，單片價格已突破人民幣（下同）10萬元。

【1】A800飆漲三成 單片突破10萬人民幣

陸媒報導，輝達在中國的一家代理商透露，輝達A800晶片兩周以前的價格還不到9萬元，現在各代理商普遍認為A800晶片價格還有望再攀高，惜售氣氛下已是「一天一個價」。如果購買的量多，每片價格可以壓到人民幣10多萬元，量少的話至少每片11萬元起跳，短短半月就漲了2萬人民幣（約台幣超過8.5萬元），且代理商賣不賣還是未知數。

【2】AI湧急單 電源雙雄撿到槍

AI伺服器急單到，電源一哥台達電、二哥光寶科撿到槍，台達電忙佈署4,000瓦以上的高效能電源模組，以拉開與競爭者的距離，光寶科則強攻CSP（雲端解決方案提供者）拚拉高市占，傳光寶科繼去年搶下二家雲端服務供應商訂單後，第三家認證也可望在今年第三季到手。

【3】輝達市占9成 沾到都發財

AI伺服器需求大增，包括中東及日本等地百億元訂單湧出，不斷助長輝達（NVIDIA）聲勢，分析師看好輝達在全球AI晶片市場將拿下九成市占率，而對手超微（AMD）可望排名第二，媲美10年前英特爾與超微在伺服器晶片市場的競爭關係，台廠概念股包括台積電、弘塑、日月光投控、緯創及奇鋐等受惠。

【4】台驊出清長榮持股 虧損4.17億元

台驊投控11日公告，在3月2日至7月11日處分長榮海運持股3,300張，每股平均價格106.24元，交易總金額3.5億元，損失金額約4.17億元，已全數出清長榮持股。

由於台驊被視為投資航運股的指標之一，此舉引發市場關注，台驊表示，這波處分是為提高資金使用效益。

【5】Fed官員暗示 升息進入尾聲

多名聯準會（Fed）官員10日不約而同表示，今年可能需要再升息幾次，才能讓仍舊處在高位的通膨回落到2％的目標，不過他們也強調當前的升息循環已經接近終點。受到決策官員暗示升息循環已近尾聲，美股10日全面收高，又以費城半導體指數漲勢最猛。