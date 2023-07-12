大陸國務院總理李強11日上午在北京人民大會堂會見亞洲開發銀行行長淺川雅嗣時表示，希望亞行繼續支持和參與中方改革開放進程，聚焦環境保護、綠色低碳發展等重點領域，不斷提升合作效益；為開發中國家應對氣候變化、實現永續發展創造必要條件。

據大陸外交部網站，李強表示，亞行是亞太地區重要的多邊開發機構，在促進本地區減貧和發展事業、應對區域和全球性挑戰方面發揮著積極作用。中方願與包括亞行在內的各方一道深化務實合作，共同為亞太地區永續復甦和繁榮穩定作出更大貢獻，也為世界經濟發展注入更多動力。

李強指出，中方正在全面推進中國式現代化，著力推動高質量發展，未來與亞行合作空間廣闊。希望亞行繼續支持和參與中方改革開放進程，聚焦環境保護、綠色低碳發展等重點領域，不斷提升合作效益。

李強強調，中方積極支持亞行開展應對氣候變化的行動，期待亞行進一步動員氣候資金，尤其是創新融資機制，幫助發展中成員增強氣候適應和融資能力，推進綠色低碳發展轉型。希望包括亞行在內的多邊開發機構積極呼籲已開發國家率先履行減排責任，落實資金、技術支援承諾，為開發中國家應對氣候變化、實現永續發展創造必要條件。

淺川雅嗣表示，亞行與中方建立了強有力的緊密合作夥伴關係。中方是亞太地區經濟增長的主要貢獻者。亞行支持中方高質量發展，願與中方加強知識創造、綠色發展、應對氣候變化等領域合作，幫助亞太地區國家分享中方成功發展經驗。