電玩實況主Toyz屢爆負面新聞，即便爭議連連，仍擁有超高人氣，近來他被爆勾搭已婚人妻，在直播間被網友質問此事，竟不諱言回應：「我們這個都是合意性交啦」。

根據《鏡週刊》報導，Toyz近來被爆出曖昧已婚人妻，該女子身分被起底是社群擁有13萬粉絲追蹤的小模榕榕子，本名叫作古容榕，而她不僅已婚，還是一名人母，被戴綠帽的老公也出示身分證配偶欄證實此事，更爆料與女方處於訴請離婚階段，但她卻為了Toyz拋家棄子，對於訊息不讀不回，完全不肯處理夫妻間的問題。

勾搭已婚人妻的消息傳得沸沸揚揚，Toyz日前在直播間被網友留言質問：「需要爆料你跟古小姐的事情嗎？」未料，Toyz不僅直接唸出網友留言，還大方地回應：「我們這個都是合意性交啦，沒有在性侵別人、性騷擾別人的啦，好不好，傻傻的」，等同認了與古容榕發生親密關係，不知是否發現講出此話不妥，被發現在直播結束後，將講到古小姐的片段刪除，但相關影片早被網友備份。

Toyz事後解釋古小姐是經由香菱介紹，並簽給旗下電競戰隊的藝人，強調怕自己的形象影響她們接案，始終不願公開表態旗下有簽人，雖然未回應私下的關聯，但不難看出兩人於公私都有牽扯。