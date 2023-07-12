《心肝寶貝》作詞人、黑膠教父李坤城今年4月病逝，享壽66歲，他過世後兒子李卓軒和繼母林靖恩最近因房產的事情槓上，李卓軒爆料林靖恩賣了房子換成信託形式，並以這筆錢住飯店。昨(11日)李卓軒又直球表示不會再當藏鏡人，周五要去電視台錄影，說明搶救父親的甘苦談，是否會再提繼母的事令人好奇。

李坤城海葬後，李卓軒就多次發文槓上林靖恩，直到半個月前才大和解，台中房產歸林靖恩所有、李卓軒獲得父親的著作權和收藏品。最近李卓軒看不過去爆料林靖恩賣房後轉搬到飯店住，批評說：「啊要住開心一點喔！看能住幾天蛤，這個理財觀，我會笑死」。

對此，許常德老師表示：「怎樣的花錢才是應該，你可以輕輕提醒，不要看她住進幾天，就擔心她什麼都揮霍，誇大成一輩子都要住在奢華飯店的樣子」，又說：「即使是要關心，都要有所節制，不然只是硬要人聽你的而已」，李卓軒無奈說：「應該是對『自己人生完全沒有努力過的窮人』，就該有窮人的樣子，不該躺賺遺產還炫富？不然像許常德老師的努力算什麼？」

而對於廣告小妹所說：「願賭服輸吧孩子，為時已晚。誰叫你爹不安份。」李卓軒也回應：「我當然是願賭服輸，但是好像不是我去下注的捏？？我整個黑人問號？」並笑說接連被KOL點名，「超棒der，不花一分錢撿到流量！」並預告周五要上節目在鏡頭前和林靖恩對決，打廣告可以找他朋友買名車，「超跑只會漲價，保證你越開越有錢，這樣就是懂理財的財務操作」，「林小姐現在買還來得及，但是你要有駕照」。