●Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，很高興看到在財報季登場之前大盤普遍上漲。我們已經取得了很多會在這裡發布的數據。公司可能會在業績發布後的電話會議提供財測，對第三季的預期也是關注焦點。

●據路透社調查，受訪經濟學家預估周三發布的美國6月消費者物價指數（CPI）年漲3.1%，較5月份的年漲4%放緩，並創下2021年3月以來新低。6月排除食品與能源價格的核心CPI估年漲5%，低於5月份的年漲5.3%，並為連續第3個月降溫，但仍遠高於聯準會設定的2%目標。

●上周末公布的6月非農就業人數遠低於預期，雖然引發美元拋售，但幾乎沒有改變市場對利率的預期。OANDA市場策略師Craig Erlam表示，市場走勢，尤其當就業報告和通膨數據之間如此接近時的市場動向，我是抱持懷疑態度的。明天發布的通膨數據備受關注，但對7月的央行會議來說，這個數據來得太晚。升息基本上已成定局，除非通膨報告非常疲軟。

●Northwestern Mutual Wealth Management Company投資長 Brent Schutte在報告中指出，我們認為今年上半年市場的反彈可能有些過頭。大家將看到通膨持續降溫的證據，但這對聯準會來說還不夠，他們擔心薪資通膨會出現螺旋式上升。我認為美國將陷入經濟衰退，因為聯準會將繼續升息，直到勞動力市場疲弱到難以再調升利率以及薪資增長跌破4%。