美國天后瑪丹娜（Madonna）上個月因細菌感染住進加護病房，一度還傳出敗血症腦死的謠言，導致原定的演唱會被迫延遲，外界都很關心瑪丹娜的健康狀況，她終於在11日發文報平安，表示現在正在康復中，她也對粉絲感到很抱歉，承諾會儘快重新安排巡演時間。

瑪丹娜感謝外界給她的正能量和祈禱，「我正在康復的道路上，對一切的祝福感到無比感激。」瑪丹娜表示，她在醫院醒來時，第一個念頭是她的小孩，「第二的念頭是，我不想讓任何購買我演唱會門票的粉絲失望」，不想辜負過去幾個月和我創作、排練的人，「我討厭讓任何人失望。」

瑪丹娜承諾將盡快重返舞台，表示她現在的重心就是健康「努力變更強壯，我向你保證，我會盡快回來」，瑪丹娜表示，她目前的計畫是重新安排北美巡迴演出，並在十月份展開歐洲巡演。同時，瑪丹娜也曬出自拍報平安，氣色和精神看起來都很好，粉絲也都期待她養好身體，盡快回歸舞台。