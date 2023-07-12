北約領袖峰會發布聯合公報，稱中國大陸的野心和脅迫性政策挑戰北約的利益、安全和價值，構成「系統性挑戰」。對此，中國大陸駐歐盟使團12日回應稱，中方將堅定維護自身的主權、安全和發展利益，堅決反對北約「東進亞太」；任何損害中方正當權益的行為都將遭到堅決回擊。

據「中國駐歐盟使團」微信公眾號12日消息，大陸駐歐盟使團發言人就北約峰會涉華內容答記者問。

發言人首先指出，北約峰會公報連篇累牘，老調重彈，充斥著冷戰思維和意識形態偏見。公報涉中內容罔顧基本事實，肆意歪曲中方立場和政策，刻意抹黑中方，我們對此堅決反對和拒絕。

發言人指出，北約作為冷戰產物，在歷史上「劣跡斑斑」。在當前國際安全局勢不斷惡化背景下，北約作為地區性軍事集團，非但不反思自身責任，反而對他國一味指責，不斷染指域外事務，製造對抗，充分暴露其虛偽本性，其擴張野心和霸權圖謀昭然若揭。北約在公報中反覆宣稱自己是「核聯盟」，只會進一步加劇地區緊張，中方對此深表關切。

發言人強調，天下大勢，浩浩湯湯。中方敦促北約順應時代潮流，傾聽國際社會求和平、謀發展、促合作的正義呼聲，糾正錯誤認知和政策，為世界和平與穩定發揮建設性作用。我們正告北約，中方將堅定維護自身的主權、安全和發展利益，堅決反對北約「東進亞太」。任何損害中方正當權益的行為都將遭到堅決回擊。