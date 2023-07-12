北科大學生吃熱炒引爆「白飯之亂」，一名燒烤熱炒店老闆去年的抱怨文也被網友挖出，該名老闆分享一位超狂奧客，店內標榜白飯內用免費，結果一位阿姨竟趁著他在忙，將整鍋白飯連同內鍋一起帶走，所幸隔天阿姨的兒子帶著內鍋及500元賠償金回來，讓事情順利落幕。

一名男網友去年在臉書社團《爆怨公社》上發文表示，各行各業都會遇到奧客，他開了一間燒烤熱炒店，標榜白飯內用免費，結果一位阿姨來店裡用餐以後，竟然趁著他在忙的時候，悄悄將白飯連同飯鍋打包端走。

男網友指出，整鍋米飯重煮至少要半小時時間，根本來不及供應給已經在店裡面用餐的客人，因此那天他只能不斷的炒泡麵請客人吃，結果煮了一大堆，卻發現根本沒人要吃，超級浪費食物又很悲劇。

男網友氣到開玩笑說，把整鍋飯端走的阿姨，最好你家小孩長大以後要來叫爸爸，因為「我有贊助我有養，然後把我的飯鍋還來啊！」

貼文引起網友討論，「飯拿走沒關係，但是鍋要還我啊！我還要煮飯」、「是有多愛白飯，整鍋打包太誇張了」、「笑到肚子痛」、「整個內鍋端走真的很扯」、「我遇到兩桌客人一共消費2300元，但用了5包衛生紙，場地像戰爭過後」、「台灣人素質真的是呵呵」、「還遇過客人拿走菜單，都快被翻爛的本子，到底為什麼要拿」。

原PO後來也補充說，神奇的阿姨端走「整鍋飯」以後，隔天開店，阿姨的兒子拿了500元還有內鍋回來道歉，所以事情就這樣落幕了。