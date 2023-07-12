30歲八點檔女星邱子芯臉蛋甜美、笑容親切，從師大英文系畢業後轉戰演藝圈，曾拍攝《我的老師叫小賀》、《幸福來了》，戲劇領域表現亮眼。她受訪時自稱單身，日前卻被目擊與一名熟男看婦科，該男子從選擇醫生一路陪伴最後驗血，兩人關係似乎遠超過朋友。

八點檔女星邱子芯外型甜美，出道10年遊走偶像劇和本土劇，從未傳過緋聞，日前受訪稱單身多年的她，卻被拍到一名戴眼鏡熟男現身台北馬偕醫院婦科候診，據《鏡週刊》報導，邱子芯看完診後，兩人往婦科做超音波，最後到一樓抽血檢驗，這時男伴貼心為她背著包包，過程中兩人互動相當熟捻，彷彿老夫老妻。

事實上，邱子芯光在民視5年就拍了4部八點檔，愛運動的她去年還加入《全明星運動會4》，頂替中途退出的林玉書成為黃隊一員。受訪時，她笑稱才1周的訓練就差點撐不住，「竟然有比拍8點檔更辛苦的事，以前是睡不多加身體累，這裡是睡不多、身體累再加身體殘廢。」其實邱子芯早在《全明星2》就遞交報名表，可惜當時還有戲劇要拍，只能忍痛放棄，直到正式加入才正式了卻一樁心願。

當時《全明星4》她曾被問到隊員中有沒有理想型男子？她笑回：「比我小我沒辦法」，也曾說喜歡霸道類型的男人，對照她看診時身邊的護花使者也是熟男一枚，工作已經爆滿的她，若有驚喜，後續得拍戲計畫就得從長計議。