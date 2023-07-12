入伍服役19年的王姓攻擊直升機飛行官，4年前遭老婆向軍方申訴，他在營外與女子進行性交易，國防部陸軍司令部調查後，認為他為滿足一己肉慾與民女進行性交易行為，且向同袍傳送性交易相關訊息，敗壞軍中及社會風氣，大過2次懲罰並核定不適任退伍，他不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認為軍方處分沒有違誤，判決駁回。可上訴。

王姓男子原本是陸軍航空第601旅攻擊直升機第一作戰隊少校直昇機飛行官，他老婆在2019年1月至2020年4月期間，多次申訴他長期在營外為性交易行為，經601旅查認王男在婚姻存續期間2020年6月29日之前某日，與通訊軟體LINE女性好友合意性交之違失行為屬實。

軍方以王男言行不檢、不守社會秩序而有損軍譽，依《陸海空軍懲罰法》「現役軍人有其他違失行為違反國防部頒定之法令」規定，處分大過2次，及不適服現役退伍，自2021年5月1日生效，王男不服提起行政訴訟，請求撤銷陸軍司令部的處分，但遭北高行政法院駁回。