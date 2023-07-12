烏克蘭名模瑞莎近年積極培育台灣體操選手，在各大國際舞台紛紛創下亮眼成績，近期瑞莎帶著小選手們陸續參加歐洲賽事，共拿下19面金牌、7面銀牌和2銅牌，一共在頒獎台上秀出台灣國旗28次，瑞莎賽後坦言自己非常累，「但帶孩子們的進步，成長，笑容，都值得的！」

瑞莎今年6月初帶著旗下《瑞星Rising Star》的選手參加國內韻律體操錦標賽，卻受到裁判給分不公的狀況，「我們有一個低年級的小朋友上一次在參加愛沙尼亞FIG比賽的跳環項目雖然有一個大失敗卻得到19,95分，但這次全國賽跳一樣的，整體都沒什麼失敗卻但是只有16分多。。我把影片寄給上一次在奧運當裁判的人，她算一算應該有21分。。屬於瑞星的孩子們在國內給的分數都會比國外低1-6分。」瑞莎表示先前抹黑她的團隊的總教練，現在成為了體操協會的理事，也是這次全國賽的副執行長和裁判之一。

不受在國內被打壓的影響，瑞莎再次帶著選手征戰國際，前往土耳其伊斯坦堡參加「International Rhythmic Gymnastics Cup」，5位選手奪下8金、3銀和1銅佳績，其中林羽潔（全能、棒操和彩帶操）、鄭麗莎（全能、徒手操和球操）分別獲得3面金牌。

瑞莎提到，既然已經來到歐洲，便趕緊報名位於西班牙的國際賽「Lloret De Mar」。小選手們再豪奪16面獎牌，等於2站一共站上頒獎台28次。瑞莎再度帶領台灣小選手耀眼國際，吸引多達3.8萬人次按讚，紛紛留言感謝瑞莎的付出，「每次看瑞莎的分享文總是會熱淚盈眶,很感謝您對小孩與台灣的付出,謝謝您成為台灣的一家人,也謝謝您的家庭支持妳,love u~」、「辛苦了 瑞莎教練與小朋友們都是實至名歸的台灣之光」、「但是即使是拿了世界冠軍還是會輸給全宇宙最高頂級的國內中華民國賽事」