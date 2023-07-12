●電子遊戲公司動視暴雪（Activision Blizzard）周二股價上漲10%，收在90.99美元，是標普500指數漲幅最大的個股之一。舊金山聯邦法院駁回美國聯邦貿易委員會（FTC）旨在阻止微軟併購動視暴雪所申請的禁令，裁定微軟可繼續推進收購該《決勝時刻》（Call of Duty）遊戲發行商的計畫。本案法官在判決書中表示，FTC未能證明這項交易可能大幅削弱競爭，反之，證據顯示透過這項交易，消費者可能更容易取得《決勝時刻》與動視暴雪的其他產品。

●Salesforce上漲3.9%，該雲端服務公司七年來首次宣布提高一些雲端和營銷工具價格。自8月起，其主要雲端軟體產品價格將調漲約9%。Salesforce表示，自上次漲價以來，公司在研發方面已經投入200多億美元，也發布了22個新版本與數千項新功能，包括最近爆紅的生成式AI。分析師表示，生成式AI技術需要大量的運算資源，這項服務的成本應該很高。

●亞馬遜收漲1.3%，該電商巨頭本周展開「Prime Day」48小時會員購物節。在通膨高漲導致消費者荷包大幅縮水之際，亞馬遜這次擴大折扣促銷力道，甚至首度推出折價的旅遊優惠方案全力衝刺業績。Running Point資本顧問公司投資長Michael Ashley Schulman預估今年的Prime Day活動將為亞馬遜額外帶來40億～60億美元的進帳，較去年成長10%～16%。