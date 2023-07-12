智原透過已完成矽驗證的SerDes IP搭配經驗豐富的IPA進階技術服務，可有效加速客戶專案進到準量產階段；其中IP子系統可縮短整合及驗證高速介面標準協定的時間；PHY硬核整合及實現可確保IP在客戶的特殊配置需求下，或重複使用硬核時都能保持相同的優異效能。此外，智原提供電路板佈線建議與SI/PI模擬分析，分享系統整合經驗以減少整合上的失誤，並增加在系統上資料傳輸時的穩定性。IPA進階技術服務使用廠內自有的晶片自動測試設備(ATE)與相關測量儀器，可於最短時間內依據除錯流程需求進行高低溫測試，及早修正各項設計上的問題，加速量產時程，提升生產良率。

智原營運長林世欽表示，智原新推出的28奈米SerDes進階技術服務方案以協助客戶快速整合為設計目標；SerDes IP與智原PCIe Gen-4 PCS及EP控制器整合後，已通過PCI-SIG的測試取得認證。我們在SoC、高速傳輸與DDR設計開發上累積了超過二十年的經驗，熟知縮短上市時程的關鍵與技術；這套解決方案對需要SerDes的應用是最快速理想的選擇。