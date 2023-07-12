美國國務院官網昨（11）日微調對台灣的旅遊建議（Travel Advisory），不過細看內容，仍維持去（2022）年10月將台灣調降至「常規預防措施」的第1級別，僅兩度出現的「國家」一詞被拿掉。

美國國務院官網昨日調整對台旅遊建議內容，公告簡短寫道：「經過定期審查後微調，並重新發布。」

美國國務院上一次調整對台旅遊建議是在去年10月24日，當時因台灣已邊境解封，逐步走向與新冠病毒共存，因此美國將對台旅遊建議從第3級的「三思而後行」（Reconsider Travel）降至最低級別的「常規預防措施」（Exercise Normal Precautions）。

若仔細比較昨日與去年底的公告內容，國務院新版公告中仍維持台灣的第1級別旅遊警示，相關建議與政策並無更動，唯獨2處措辭稍有變動。

美國國務院官網11日更新對台灣的旅遊建議。（圖／擷取自美國國務院7月11日官網）

去年版本中，國務院建議美國公民閱讀「國家資訊頁面」（country information page），以進一步了解台灣旅遊狀況，新版內容已改為閱讀「台灣國際旅遊資訊」（Taiwan International Travel Information）頁面。

去年國務院也建議民眾重新檢視台灣的「國家安全報告」（Country Security Report），新版內容措辭已改為重新檢視「台灣安全報告」（security report for Taiwan），不過點進去「台灣安全報告」頁面，跳出來的網頁視窗標題仍為「台灣國家安全報告」（Taiwan Country Security Report）。