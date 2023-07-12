北科大資財營學生慶功宴到熱炒店吃飯，因為白飯不夠吃留負評，引發白飯之亂，也意外掀起慶功宴都吃什麼的討論，台大醫院前兒科醫師、YouTuber「蒼藍鴿」回憶，以前學生時期慶功宴最常去的就是新生南路麥當勞，B1位置超多還能吹冷氣聊到半夜，真的超佛。

蒼藍鴿日前在臉書發文，以前學生時期辦活動完後，慶功宴有吃過馬辣、小蒙牛還有麥當勞，尤其以新生南路麥當勞吃過最多次，不但B1超多位置，還可以歡樂吹冷氣、聊天聊到半夜，真的很佛。

蒼藍鴿表示，不少人聊完還會去通宵夜唱，但他是回宿舍昏迷那種，好奇問大家慶功宴都去哪裡狂歡？

貼文PO出後，網友紛紛留言「錢櫃啊，牛肉麵是極品啊哈哈」、「還真的有去過熱炒店慶功」、「會去吃小火鍋或去KTV」、「先去唱歌到凌晨五點，然後去麥當勞吃早餐，再去早八睡覺」、但也有人感嘆「現在新生南麥當勞改裝後座位變超少，回不去了」。