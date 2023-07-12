一般公司行號會提供勞工福利，一名在公司任職10年的網友表示，去年結婚公司只給他休婚假，近期發現年資僅3年的新婚同事除有婚假，還有新婚禮金3600元，讓他心裡不平衡，追問之下竟意外揭開公司會計把5名同事的新婚禮金，放到自己口袋一事，讓公司主管氣炸。

原PO昨（11）日於《爆料公社-匿名公社》指出，大學畢業就進入現在的公司任職，10年來每天兢兢業業，直到去年結婚，公司依照勞基法給他婚假。

原PO表示，近日無意間看到會計桌上有同事的薪資表，發現一名新婚同事竟有公司核發的新婚禮金3600元，但新婚同事年資僅3年，反而是年資長的他沒拿到半毛錢，讓他忿忿不平「我這麼努力付出，卻不被公司認同。」

原PO苦惱許久，忍不住向新婚同事探口風，對方卻說自己根本沒拿到新婚禮金，甚至對公司有新婚禮金福利感到相當驚訝，新婚同事說完就直接到主管辦公室詢問主管，意外得知公司高層認為新婚禮金包現金比匯款好，因此只要有同事結婚就會包好一包請會計轉交，經查一共5名同事的新婚禮金都被會計中飽私囊，高層氣得要會計歸還禮金，也開始查帳。

貼文讓網友看傻眼，「在會計室的花園裡啊挖呀挖啊挖」、「老闆要感謝你們，不要到時候公司要倒了被掏空了，你們還傻傻的」、「至少有挖到真相」、「會計手腳那麼不乾淨」。