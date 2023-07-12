新竹市一名范姓越籍男移工，因不滿女友提出分手而於租屋處發生爭執，後竟不顧女友反抗強制性侵。二人分手幾月後，范男又至前女友租屋處試求復合，後見她遲遲不歸，以裸照要挾對方盡快返回住處，否則將於網絡上散佈其裸照。經新竹地院審理，前女友因回心轉意向法官求情，范男遭判2年2月徒刑，獲宣告緩刑。

根據判決書，范男於2021年11月，因不滿女友向其提出分手而發生爭執，期間范男不顧女友拒絕與反抗，竟將對方推倒床上，並脫去其衣物後性侵得逞。

二人分手後不久，2022年2月初至2月20日期間，范男再至前女友租屋處，因為久等仍未見對方出現，於是以Line傳簡訊恐嚇對方，威脅如若不立即回到住處，即要將她手機內的自拍裸照散佈網絡。前女友畏懼之下，立即報警處理。

新竹地院認為，范男明知對方無意願與其發生性關係，卻仍強行違反對方意願強制性侵，甚至企圖以散佈裸照方式要挾對方，導致前女友身心精神皆飽受煎熬。法官審酌，范男坦承犯行，本身無前科，事後已與前女友達成和解、獲得對方原諒，而前女友亦請求法官希望對范男從輕量刑，因此依強制性交罪判刑2年、恐嚇安全罪判刑2月，均緩刑2年，緩刑期間付保護管束，執行完畢或赦免後，驅逐出境。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。