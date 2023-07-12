中華電董事長郭水義親自出席論壇，展現打擊詐欺強化堵詐的重視與決心。中華電自96年起，率先與刑警局合作，負起企業社會責任(CSR)，投入大量客服人力，支援165反詐騙專線的諮詢服務工作。面對新型態詐騙犯罪，今年5月行政院增訂「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」，中華電持續積極配合政府執行電話及簡訊識詐堵詐工作，並已具初步成效。

台灣大重視全民資安防護、超前部屬反詐作為，不僅積極配合政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」政策中「防堵詐騙」的面向，協助政府、企業、乃至全民保護其資產安全，透過資通訊核心實力，電信獨家推出「安心Call」隱碼服務與「反詐戰警」兩大反詐利器。總經理林之晨表示，台灣大向來重視客戶及合作夥伴之個資安全，主動積極防止客戶成為詐騙集團下手目標，全力以新枓技從源頭阻絕詐騙，透過AI技術偵測疑似詐騙門號、建立惡意詐騙簡訊攔阻、國際偽冒來話攔阻、國際電話(+886)語音警示措施等多項防詐機制，至今更已發送上千萬則反詐騙宣導簡訊，提升民眾「識詐」、「防詐」意識。

遠傳總經理井琪表示，遠傳以科技投入防詐行動，化被動為主動，發揮「遠傳大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」核心技術，2018年即首創「AI預測詐騙自動偵測系統」，每小時可分析數千萬筆數據，使得詐騙電話數量減少近9成，並獲得刑事警察局頒獎表揚；面對詐騙手法日新月異，遠傳不斷訓練AI模型、建立「詐騙行為特徵資料庫」。

遠傳「AI預測詐騙自動偵測系統」至今已攔阻224萬筆詐騙簡訊，171萬通境外詐騙電話，阻斷4.3萬筆惡意網址，偵測到199個疑似偽基站干擾；平均每月攔阻9萬5千通電話、12萬4千則簡訊、2千4百個網址。