迪士尼樂園是娛樂巨頭迪士尼重要的獲利引擎，但今年卻意外出現下滑危機，公司也坦言，與去年迪士尼樂園慶祝50周年相比，今年下半年美國國內的需求將有所趨緩，而從遊戲設施的等待時間上也得以略知一二，今年的等待時間不只比去年還要短，還遠輸疫情前的數據。

Yahoo Finance報導，迪士尼前首席財務長Christine McCarthy在5月份的財報會議上曾就此問題提出警告，「這種比較（入園人數與去年50周年慶相比），再加上包括新的工會協議在內的通膨與成本壓力，預計將對迪士尼樂園的營運數字造成不利影響。」

專門追蹤主題遊樂園設施等待時間的旅遊諮詢公司Touring Plans則提到，今年7月4日神奇王國（Magic Kingdom）等待的時間為27分鐘，未來世界（Epcot）等待27分鐘，好萊塢夢工廠（Hollywood Studios）需要等待18分鐘，動物王國（Animal Kingdom）則要等25分鐘。

然而，去年7月4日的等待時間明顯更長，神奇王國增至31分鐘、未來世界35分鐘、好萊塢夢工廠與動物王國則增加至44分鐘與34分鐘；疫情前的數據也突顯人氣的差距，2019年7月4日神奇王國要等47分鐘、未來世界33分鐘、好萊塢夢工廠33分鐘及動物王國來到37分鐘。

報導提到，這些數據顯示華爾街對於迪士尼樂園成長放緩的擔憂，尤其整個娛樂產業正在進行轉型，迪士尼也面臨其他娛樂帶來的挑戰，金融投資顧問機構KeyBanc Capital Markets分析師Brandon Nispel就下調迪士尼的股票評級，因為明年的財務狀況充滿重大的不確定性。

即使今年的下滑，可能與去年美國人報復性出遊後恢復平靜有關，但Brandon Nispel表示，近期迪士尼公園的疲軟是獲利最大阻力，迪士尼100周年帶來的效應似乎不如去年迪士尼樂園的50周年慶活動。

迪士尼的股價也反映類似狀況，過去半年下跌約10%，雖然曾在2月衝上113.21美元，但一路走低，近日回落至90美元區間。