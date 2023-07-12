上櫃公司駿熠電(3642)因連續兩季無法交出財報遭到櫃買中心終止交易。今年6月27日上午10點47分，公司召開董事會決定應募人，不具董事身分的前董事長之前夫李賢文，突然闖入會議室，演出離譜神鬼交鋒劇情，在場公然威脅出席董事，如不按其意思決議，將發動法人改派董事，並撕毀董事簽到表、威脅公司員工不得記錄議事錄、關閉錄音錄影設備，知情人士直稱比電影更離奇！

駿熠電除長年經營不善，導致公司淨值不斷下跌外，竟於去年開始連續發生因內控內稽制度未確實落實，發生重大內控缺失，致去第2季財務報告認列相關減損達7,392萬元，占該年度淨值2,636萬元之280%；怎料，第3季該公司又因財務資料無法交給會計師核閱，財報無法如期繳交，去年11月遭櫃買中心裁處停止交易，今年再度因同樣理由缺交首季財報，導致公司終遭櫃買中心於6/27終止櫃買交易，成為一般公開發行公司，已嚴重影響小股東權益。

據悉，資本市場咸知駿熠電公司實質經營者為前董事長衛純菁及其前夫李賢文2人，衛、李2人於去年中公司財報未出，公司面臨下櫃之際，在市場放出消息欲將公司經營權出售，嗣於去年10月間向南部金主收取鉅額經營權轉讓權利金，並以法人代表模式，將4席董事轉由金主派任，並允諾將於今年以現金私募之方式，讓金主取得過半公司股權。

詎料，李賢文竟於取得權利金後，翻臉不認人，表示要以自己名義作為應募人，企圖繼續掌控公司經營權，甚至在今年6月27日上午10時召開決定應募人之董事會進行期間，以影武者身分現身董事會會議室，威脅法派董事，如不按其意思決議，將發動法人改派董事，演出離譜神鬼交鋒劇情，並當眾撕毀董事簽到表、威脅公司員工不得記錄議事錄，又強行關閉錄音錄影設備，掩蓋董事會合法召集並審議之事實，甚且於會後改派法人董事。

離譜的是，於同日下午再另行召開董事會更換自己為私募應募人，避免新經營者取得公司經營權後，追究對去年內控內稽不實，造成公司鉅額損失與消極不作為致使財報難產。4位遭改派的董事，為保障全體股東之權益，已保全證據並委任律師對李賢文的離譜行徑提出刑事告訴。

據產業界人士分析，上市櫃公司交不出財報有兩種可能，一個是公司可能營運不佳，企業內部美化了報表，但過不了會計師查核簽證，因此交不出財報。還有另一種狀況是公司營運真的太差、虧損連連，可能公司在清算完資產和負債後剩餘的淨值已經變負的了，所以經營團隊、董事會乾脆不管，連做帳都懶得做，更遑論給會計師簽證。

據市場知情人士之說法，李賢文夫妻兩人入主公司以來，經小股東檢舉涉嫌掏空公司包含昆山廠等資產，公司之所以連續兩季財報無法簽證，就是因為提不出可信的財務文件，導致會計師無法簽證，企圖掩飾其等違反證交法之犯行，才會寧可違法也要在董事會上阻止有心重整公司治理之金主成為公司大股東，更有傳聞，李賢文因已將公司經營權一物多賣，為免其他出資金主起疑，僅能出此下策，待強行取得公司過半股份後將公司撤公發，再變賣資產，形同坑殺小股民。