前黑澀會美眉大牙（周宜霈）日前指控「黑人」陳建州性騷，因此被陳建州與范瑋琪夫妻提民事訴訟求償1千萬元，事後台北地院已完成分案將擇期開庭審理，大牙今凌晨發文透露工作近況，表示收到大家的關心和支持，「就用這個憨憨的笑容來謝謝這陣子給我勇氣的你們吧！」

大牙發文透露收到四面八方的關心，「想在這邊謝謝所有給我支持的你、妳，我很好，依舊正常過日子，依舊照安排工作，依舊為飾品事業忙得焦頭爛額，依舊跟老公手牽手一起去打球，未來也依舊如此。謝謝那些真心的打氣鼓勵，我都收到了。」

她還貼上邊梳化邊滑手機照片，笑說:「這張照片是今天工作時同事隨手拍下的，也忘了是為什麼剛好笑得那麼開心，就用這個憨憨的笑容來謝謝這陣子給我勇氣的你們吧！」貼文曝光後，許多網友湧入給她加油打氣。

事實上，大牙於上月月底在臉書發文，公開遭老大（陳建州）性騷擾的往事，大牙表示當時兩人出差到了飯店，陳建州不停逼問她房號，又直闖大牙房間說想「鬆一下」，當時剛洗完澡的大牙還穿著浴袍，只好用拖延戰術不斷想婉拒，甚至搬出黑人的老婆范范（范瑋琪）想喚醒黑人良知。豈料，黑人厚臉皮說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」、「可是你很正啊！」種種言行讓大牙崩潰，最後見大牙實在沒有意願，陳建州才妥協說「那你親我嘴巴一下我就走」，更要大牙擠卸妝油給她帶走，這樣被撞見他出大牙房門才有個說法。

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