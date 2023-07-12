歌壇天后「CoCo」李玟5日離世，享年48歲，噩耗傳出後讓所有人難以置信，二姊李思林Nancy也證實她近年飽受憂鬱症所苦，不過根據友人透露，她離世前半年，遭遇老公疑曖昧異性、抗癌等人生低谷，甚至常常哭訴心情很差，讓人相當不捨。

根據《鏡週刊》報導，李玟今年1月爆出老公曖昧異性後，超過半年時間都處於低潮狀態，加上腿部舊疾未能痊癒，又罹患乳癌及憂鬱症，身心靈飽受折磨，沒想到又與老公Bruce分居，甚至慘遭對方無視，導致內心徹底崩潰，而閨密也相當不捨她的處境，不忍表示：「就是不情願離開，她愛得太深了，什麼事情都做得很好，但放不下這段感情」，更透露這半年來，李玟常哭訴感情出問題，幾乎整天以淚洗面。

該名友人透露李玟是遺腹女，出生起就從未得到父親關愛，因此一直希望能在父親懷裡撒嬌，而在某場香奈兒派對上，認識相差16歲的老公Bruce，交往8年後於2011年在香港舉辦斥資上億的豪華婚禮，婚後更不斷製造驚喜給老公，就有網友翻出她生前的貼文，只見她開心寫下：「每天我都安排驚喜給老公，讓他感到特別開心」。

李玟的姐姐李思林表示希望能在兩岸三地立下紀念碑或紀念館，屆時家屬也會提供遺物，希望所有人都能想起這位笑容燦爛、超有感染力的一代巨星，更透露已去函香港政府，希望台灣文化部也多能協助，不過卻遭網友砲轟在消費逝者。

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