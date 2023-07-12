桃園市府園區斥資1.63億整建外牆，上月終於完工落架，但卻遭洽公民眾抱怨，人行道因施工壓損，高低不平有落差，且消防送水口突出高度正好在腦勺，低頭族或晚間視線不佳不慎恐撞傷，新工處坦言因預算不足採原況復舊，已和祕書處協商另編經費改善，會先以警示標誌確保洽公民眾安全。

桃園市政府行政大樓後棟大樓2016年因梅姬颱風侵襲導致外牆磁磚剝落，2019年寒流來襲再度大面積脫落，經專家鑑定，因外牆裂縫滲水，內部型鋼和螺絲生鏽，補漏措施已無法阻止內部構件劣化鏽蝕，有全面修復必要，2021年6月展開修復拉皮工程，近日終完工，上月端午連假期間拆除鷹架，鐵灰色鋁板風格煥然一新。

但卻有洽公民眾和公務員指出，後門坡道暗藏危機，有高低落差，不小心可能會跌倒受傷，且消防泡沫送水口位置特別突出，若不慎女生可能會撞到頭、男生可能會撞傷手，尤其鄰近轉角處，低頭族或夜晚燈光昏暗時更可能一頭撞上。

養工處指出，消防送水口並未更動，可能是因過去外牆採水泥加磁磚較厚，如今改成輕薄的鋁板，一凹一凸之間導致送水口特別凸出，但因送水口不能亂改，會先以警示標誌提醒用路人，也會和消防局啟動協商研議是否更改設計。

至於人行步道部分，坦言當初礙於預算採原況復舊，因此像「狗皮膏藥」，強調都已順平，僅有視覺上的差異，沒有安全疑慮，10日已與祕書處協商合作，將採「半半施工法（一邊通行一邊施工）」拆除重鋪，讓市府門面更體面安全，重申一定會以用路人安全為首要考量，全力改善。