拜登和查爾斯見面時既拉手又拍背，有人認為這違反了英國王室的禮節。

美國總統拜登訪英，而查爾斯三世10日在溫莎城堡（Windsor Castle）迎接他，這是74歲的新英王登基以來，兩人第一次正式會面。

綜合外電10日報導，當拜登的座車到達時，查爾斯出門親迎，並握手致意。當兩人拾級而上時，拜登輕輕把手搭在查爾斯背上。有人認為，這可能打破了王室禮儀慣例。

後來兩人校閱儀仗隊時，80歲的拜登又走在查爾斯前面。然而，畢竟時代不同了，英國王室的外交禮儀似乎也變得比以往平易近人。白金漢宮（Buckingham Palace）消息人士證實，雖然拜登拍了查爾斯的背，但國王覺得「很自在」，並說，「這是兩人，還有兩國間友情和摯愛的美好象徵」。

英國名嘴摩根（Piers Morgan）說，拜登像隻章魚似地抓住查爾斯。

事實上，拜登和查爾斯已有數面之緣，早在2015年他還擔任副總統時，就在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）接待過來訪的威爾斯親王查爾斯和王妃卡蜜拉，而2021年時，兩人也曾在「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）上見過面。

不過，查爾斯5月在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行加冕大典時，拜登按照美國元首傳統，並未出席，而是由第一夫人吉兒（Jill Biden）和孫女芬妮根（Finnegan Biden）代表參加。雖然拜登這次訪英並非國是訪問，但查爾斯仍以紅毯相迎，彼此會談相當成功。

相對的，2018年美國前總統川普訪英，和已故女王伊莉莎白二世在溫莎城堡前校閱御林軍時，由於自顧自走在前頭，而被女王形容為「謎樣的人」。英國王室專家經常提醒大家，除非君王主動，否則不要和他們有肢體接觸。身為禮儀專家的德倍禮（Debrett's）英國貴族文化及專業社交禮儀公司副總監秀茉（Lucy Hume）便強調，除非王室成員主動，最好不要和他們有肢體接觸。