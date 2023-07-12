桃園市11日有7名學生到小烏來宇內溪戲水釀3死意外，桃園市長張善政今天表示，已提供3名學生家庭慰問金，也會對生還同學進行創傷輔導，另將會對水域加強盤點。
張善政表示，有7名學生11日到不該去玩水的地方，不幸有3人往生，市府已提供慰問金。另外對4名學生輔導，期盼不要有心理創傷。張善政也提到，該水域有圍籬，但事後發現被破壞。雖無法確認是否學生行為，但他說，有圍籬的情況下，學生還進入是比較冒險的動作。張善政提到，市府將進一步對水域進行盤點，也要勸同學們在暑假要注意自身安全。
桃園市11日有7名學生到小烏來宇內溪戲水釀3死意外，桃園市長張善政今天表示，已提供3名學生家庭慰問金，也會對生還同學進行創傷輔導，另將會對水域加強盤點。
張善政表示，有7名學生11日到不該去玩水的地方，不幸有3人往生，市府已提供慰問金。另外對4名學生輔導，期盼不要有心理創傷。張善政也提到，該水域有圍籬，但事後發現被破壞。雖無法確認是否學生行為，但他說，有圍籬的情況下，學生還進入是比較冒險的動作。張善政提到，市府將進一步對水域進行盤點，也要勸同學們在暑假要注意自身安全。
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