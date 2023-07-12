內政部役政署關心替代役役男研發量能及公司所推行全民防衛措施，特別在11日辦理 112 年研發替代役管理考核實地訪視作業，由署長沈哲芳率領同仁親赴旺宏電子股份有限公司關心替代役役男研發量能及公司所推行全民防衛措施，旺宏董事長吳敏求熱情親自接待，雙方就研發替代役男服勤表現、生活環境等面向雙向交換管理經驗。役政署對於旺宏電子多年來積極支持研發替代役制度，表達肯定與感謝之意。

沈哲芳表示，旺宏電子 16 年來持續進用優質役男，並完善留才及育才環境，旺宏的研發替代役男研發專利及期刊發表成果豐碩，研發成果是研發役制度的指標；吳董事長更因領導公司團隊積極參與研發替代役制度運作，因對推行役政工作有具體貢獻，於 110 年獲頒「役政專業獎章」。

役政署沈哲芳署長(右)致贈吳敏求董事長(左)，臺灣書畫大師李毂摩書法作品。(役政署提供)

訪視過程中，沈哲芳感謝旺宏電子對在職員工、現役役男的關心，相當肯定旺宏電子對研發替代役制度之貢獻。另外，旺宏電子股份有限公司積極參與新竹市政府舉辦之民安 9 號演習，代表業界進行兵棋推演及實作說明等，並規劃優先徵求具備 EMT-1 有效證照之研發替代役役男納入公司防護團救護隊，辦理民防團防衛救護任務。

役政署沈哲芳署長與旺宏電子公司役男進行座談後合影。(役政署提供)

役政署指出，署長在與役男座談過程中，也表達對役男認真研發及專業的肯定並傾聽役男對研發替代役制度的建議，期許制度更加穩健運作發展。政府將持續辦理 93 年次以前出生役男選服研發替代役，112 年 8 月即將開放 113 年研發替代役員額申請作業，現場並熱切邀請旺宏電子繼續投入研發替代役

行列，共同為培育人才而努力。

役政署表示，研發替代役制度透過定期管理考核與實地訪視的機制，得以了解各用人單位對研發替代役男之運用情形，並可獲得第一手的回饋資訊，有助於健全研發替代役制度之推動。

同時役政署也肯定各用人單位對研發替代役男投注之培育資源，攜手齊心為國營造人才育留環境，以優質人才厚植國家競爭力。