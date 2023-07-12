周二泛歐Stoxx 600指數收盤漲3.25點或0.72%，為451.72點。愛爾蘭股市大漲2.1%，領漲其它地區股市。

建材公司Kingspan大漲15.7%，報66.3歐元，大力提振了愛爾蘭股市；該公司此前預測今年上半將有創紀錄的獲利水準。Kingspan也協助歐洲營建股次指數大漲2.4%。

北京推出支持房地產的政策，金屬價格上升，礦業股上漲1.8%，為漲幅最多的板塊之一。

中國去年11月推出的救援政策，目前將部分政策延長到2024年底，以扶持房地產業。

在中國業務較多的奢侈品公司，包括LVMH集團、愛馬仕、歷峰集團股價都上漲在2%至2.3%之間。對中國題材敏感的工業股也上升1.0%。

聯準會多名官員在周一暗示，央行的加息循環已經接近尾聲。

英國股市僅小漲0.12%，表現落後其它股市；此前英鎊走強，打擊了以出口為主的指數。

北歐半導體上漲7.3%；此前該晶片製造商公布第二季獲利超出預期。

戴姆勒卡車上漲2.5%，報32.7歐元；由於供應鏈限制的緩解，該公司稍早上調了獲利和營收財測。

賓士生0.7%，報72.4歐元；由於市場對純電動車和頂級車的需求，該公司第二季銷量年增6%。